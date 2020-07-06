Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя и рассказала о зеркале

На фото красотка позирует в спортивном топе и трусиках синего цвета. Марина стояла напротив зеркала и демонстрировала спортивное тело, а волосы решила собрать в хвост. Бех снимала себя на телефон и была довольна собой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Дома постоянно не хватало большого зеркала. И это маленькое желание за несколько дней воплотилось в жизнь", - написала Бех.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Наша красотка", "Я не узнала сразу", "Как ты ходишь по улице....от желающих познакомиться очереди?", "Абсолютный идеал".

Сообщалось, что украинская красавица Марина Бех-Романчук, которая является чемпионкой по легкой атлетике, поразила выходкой на камеру.

«Моя маленькая победа. Я люблю прыгать», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Бех-Романчук позирует в крохотных шортах и топе. Спортсменка набирает скорость и прыгает в длину. Однако ее поклонники больше обратили внимание на красоту украинки.

Ранее мы сообщали, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала смелый образ, порадовав армию фанатов.







На кадрах красотка позирует в белом купальнике, находясь у кромки бассейна.

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