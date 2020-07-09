"Настоящая кубковая игра, в которой присутствовали интрига, нервы, неиспользованные моменты, ошибки, и..."

Динамо сразилось с Ворсклой в финальном поединке Кубка Украины и добилось победы в напряженной серии пенальти

Благодаря завоеванному титулу киевляне смогли догнать Шахтер по количеству трофеев за время независимости Украины.

Ворскла шокируеще открыла счет на 11-й минуте матча. Кане подал угловой, Миколенко промахнулся грудью мимо мяча и Степанюк коленом внес круглого в сетку – 0:1.

Динамо отыгралось на 28-й минуте. Сидорчук навесил в штрафную, Де Пена головой скинул на Беньямина, который мгновенно развернулся и выстрелил в дальнюю девятку, мяч оказался у Вербича, а тот с разворота поразил ворота Ворсклы.

Обе команды имели еще моменты. Вербич даже забил, но Екатерина Монзуль отменила взятие ворот посчитав, что словенский футболист находился в офсайде.

В конце концов, судьба победителя решалась лишь в серии пенальти. Динамовцы били точнее – 8:7. В составе киевлян не забил Миколенко, а у Ворсклы – Сапай и Баенко.

"Динамо" – "Ворскла" 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 8:7

Голы: 0:1 – 11 Степанюк, 1:1 – 28 Вербич.

Серия пенальти: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5, 6:6, 7:6, 7:7, 8:7.

Динамо: Бущан — Кендзера, Сирота, Шабанов, Миколенко — Сидорчук — Цитаишвили (Цыганков, 60), Буяльский (Шапаренко, 99), Шепелев (Андриевский, 117), Де Пена — Вербич.

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Скляр (Шехич, 95), Пуцлин — Якубу (Опанасенко, 73), Кулач (Луизао, 76), Кане — Степанюк (Баенко, 114).

Предупреждения: Сирота, Шабанов, Буяльский, Вербич — Скляр, Пердута.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко на послематчевой пресс-конференции после финала Кубка Украины прокомментировал победу киевлян.

"Это была настоящая кубковая игра, в которой присутствовали интрига, нервы, неиспользованные моменты, ошибки, дополнительное время и серия пенальти. Получился настоящий финал Кубка. Хочу поблагодарить Юрия Максимова и его команду, потому что они еще раз показали - неважно, на каком месте находится команда, играет в Премьер-лиге или другом первенстве. За Кубок имеют право биться все, и у каждого есть шанс его выиграть", - отметил Михайличенко.

Также Михайличенко спросили о работе судейской бригады во главе с Екатериной Монзуль.

"Скажу честно - мне лучше оценивать игру своей команды. Понимаю, что сегодня повлияли напряжение кубковой игры и быстро пропущенный мяч. Но мне кажется, что мы могли решить вопрос Кубка, не доводя ситуацию до пенальти. У Ворсклы, на мой взгляд, были предпосылки к голевым моментам на контратаках. Но таких голевых моментов, какие были у нас, они не создали", - сказал тренер.

Отметим, что Михайличенко выиграл пятый трофей, как тренер Динамо.

Напомним, Милевский помог Динамо добыть яркую победу: видео взятия ворот.

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