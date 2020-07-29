Марина Бех-Романчук, Элина Свитолина, Ирина Морозюк и другие звезды спорта показали, как отдыхают на море

На первом фото легкоатлетка Бех-Романчук. Красотка стояла в черном купальнике на деревянном мостике. Марина улыбалась, а образ дополнила стильными очками. Девушка без смущения показывала свою фигуру, которая у нее выглядит идеально. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото показала себя уже жена украинского футболиста Ирина Морозюк. Красотка решила не стесняться и показала себя полностью без одежды, лежа на гальке у моря. Звезда оставила волосы распущенными и без стыда демонстрировала идеальные изгибы тела.

На следующем кадре уже невеста футболиста Артема Шабанова. Юлия показала себя на шезлонге у моря во время шторма. Красотка позировала в закрытом купальнике, пока отдыхала в Доминиканской республике.

На четвертом снимке уже украинская биатлонистка Юлия Журавок. Красотка отправилась в Египет на отдых и решила показать фото, где она плавает в море. Девушка была в шляпе, купальнике и очках, а сама улыбалась на камеру.

Замыкает топ Элина Свитолина, первая ракетка Украины. Красотка была в леопардовом бикини, пока сидела на яхте. Образ теннисистка дополнила стильными очками, закрываясь от жгучего французского солнца.

Напомним, неотразимая Свитолина устроила страстные танцы на яхте, купальник ничего не скрыл

А еще Politeka писала, что томная Свитолина в леопарде устроила жару на яхте

Также Politeka сообщала, что сногсшибательная Свитолина в бикини на веревочках пошалила на яхте