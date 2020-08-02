Известная украинская фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала себя и рассказала о правилах
На фото Анита позировала в белом пиджаке и штанах, а образ дополнила босоножками на внушительном каблуке. Звезда соблазнительно выгнулась, лежа в какой-то фигуре. Луценко улыбалась и демонстрировала свою подтянутую фигуру. Пиджак частично был приспущен на кадре и можно увидеть плечо красавицы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Со времён Индии у меня есть несколько правил:
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1. Быть честной на сколько это возможно. С другими и с собой. Признаваться себе в чем-то честном иногда не легко)
2. Не накопительствовать одежду, вещи, эмоции.
3. Не воровать, в том числе и интеллектуальный труд других. Это равно.
4. Чистота тела и речи. Не материться , не грубить, быть вежливой.
5. Поддерживать в себе положительное состояние. Без этого никак)", - написала красотка под фото.
Фанаты поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии:
"Не быть кому-то в тягость, быть честной, верить в хорошее в людях, если в отношениях не заладилось - уйти, не делать несчастными себя и людей)", "Самая!!", "Прекрасные правила", "Знаете, я вас просто уважала раньше. А теперь открыла для себя в вас прекрасного, тонкого, глубокого человека. От вас излучается свет! Сияйте , вы великолепны!".
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