Известная украинская фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала себя и рассказала о правилах

На фото Анита позировала в белом пиджаке и штанах, а образ дополнила босоножками на внушительном каблуке. Звезда соблазнительно выгнулась, лежа в какой-то фигуре. Луценко улыбалась и демонстрировала свою подтянутую фигуру. Пиджак частично был приспущен на кадре и можно увидеть плечо красавицы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Со времён Индии у меня есть несколько правил:

1. Быть честной на сколько это возможно. С другими и с собой. Признаваться себе в чем-то честном иногда не легко)

2. Не накопительствовать одежду, вещи, эмоции.

3. Не воровать, в том числе и интеллектуальный труд других. Это равно.

4. Чистота тела и речи. Не материться , не грубить, быть вежливой.

5. Поддерживать в себе положительное состояние. Без этого никак)", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии:

"Не быть кому-то в тягость, быть честной, верить в хорошее в людях, если в отношениях не заладилось - уйти, не делать несчастными себя и людей)", "Самая!!", "Прекрасные правила", "Знаете, я вас просто уважала раньше. А теперь открыла для себя в вас прекрасного, тонкого, глубокого человека. От вас излучается свет! Сияйте , вы великолепны!".

Сообщалось, что Анита Луценко показала свою идеальную физическую форму в новом видео с упражнениями.

На видео Луценко демонстрирует упражнения, в очередной раз доказывая, что находится в прекрасной физической форме. Тренер занимается в обтягивающих спортивных штанах и белой майке, которая позволяет ей продемонстрировать мышцы рук.

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