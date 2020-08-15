Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала, как отдыхает в отпуске

На фото Элина показалась в черном закрытом купальнике с открытой спиной. Свитолина в момент снятия фото прыгала с яхты. На фото можно легко увидеть идеальные ножки звезды, а также ее пятую точку, которую теннисистка закрасила черным. Яхта, где отдыхала Свитолина, стояла у скалистого берега. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Прыгая в выходные", - написала красотка под фотографией в социальных сетях.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Кто поставил эти черные полосы на это фото", "Цензура от тебя, Гаэль или инсты?", "Сзади и не скажешь что это Элина, можно было и не мазать", "Там персик что ли показался?!)", "Ну вот,самое интересное замазала(((", "Это не она это картинка", "Ох, ты накрыла лучшую часть", "Цензура от монфиса", "Ну прямо эротику убрала".

Мы сообщали, что известная украинская теннисистка Элина Свитолина сверкнула идеальной фигурой и очаровала поклонников зажигательными танцами.

Красотка была одета в разноцветный купальник, который подчеркивал достоинства ее фигуры, но, фактически, ничего не скрыл. Свитолина начала танцевать под известный трек, соблазнительно двигая бедрами. Стоит отметить, что танец получился весьма горячим.

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