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Американская фитнес-модель Соммер Рэй похвасталась роскошной фигурой в наряде, который решила распахнуть

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Иногда мне становится грустно, но потом я вспоминаю, что дома меня ждет ванна», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах красотка позирует с раскрытом наряде, выставив напоказ роскошную фигуру в ванной. Дополняли образ красотки эффектные туфли, макияж и укладка.

«Это так горячо и божественно», «поверь, так у всех», «ты просто роскошная волшебница», «о боже, я сразу захотел жениться на тебе», «дьявольски хороша», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что 23-летняя американская фитнес-модель Соммер Рей устроила жаркую фотосессию в спортивных костюмах

Красотка позировала в очень соблазнительных комплектах для занятий спортом. Они идеально подчеркивали выдающиеся формы спортсменки. Соммер крутилась, показывая самые сладкие места со всех сторон. Особенно круто выглядела ее «пятая точка». Благодаря завышенной талии шортиков она выглядела очень аппетитно.

«Нужна мотивация для тренировки? Новые тренировочные наряды обычно делают свое дело», - подписала фото красотка.

Напомним, что Соммер Рей устроила эффектные переодевания на пляже: топ самых сочных образов.

Как сообщала Politeka, Соммер Рэй пошалила на тренировке в ультра-узких шортах: "Зажигательная малышка".

Также Politeka писала, что Соммер Рей сбросила одежду, соблазнив обнаженным телом: «Как теперь заснуть?».