Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала подкачанное тело, порадовав пятничной легкостью

На фото Мишура стояла только в трусиках на кровати. Девушка развернулась спиной, демонстрируя подтянутое тело фанатам. На фото сразу было три кадра, красотка поиграла перед камерой. Волосы звезда решила оставить распущенными, что сделало снимки еще жарче. Модель не смогла закрыть полностью грудь, поэтому образ вышел еще и пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это пятница, детка", - подписала фото Мишура.

Фанаты поставили более сотни лайков и написали пару комментариев:

"Очень сексуально", "Бомба".

Сообщалось, что украинская фитнес-модель Юлия Мишура наглядно продемонстрировала результаты тренировок.

Юлия Мишура сделала селфи в туалете и показала поклонникам свое идеальное тело. На снимке модель позирует перед зеркалом в обтягивающих лосинах и коротком спортивном топе.

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На фото Юлия стояла без одежды перед зеркалом. Звезда позировала в одних трусиках, показывая себя полностью. Волосы девушка оставила распущенными.

Напомним, раскованная фитнес-модель Юлия Мишура изумила жарким видом топле

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