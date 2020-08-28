Известная американская фитнес-модель Соммер Рэй показала свои достоинства в разных позах

Звезда обладает просто крышесносной фигурой, которой регулярно хвастается на фото в Инстаграм, передает Politeka.net. Так, популярная красотка опубликовала серию фото в купальнике.

Звезда позировала в синем купальнике с принтом из цветов и листьев. Верх купальника подчеркнул небольшую грудь звезды, а плавки на высокой посадке - тонкую талию.

Золотая цепочка на шее, серьги в ушах и браслет на ножке придавали образу завершенности.

Упругие ягодицы, накаченные ножки, ровная спинка - все в этих фото завораживает.

Кроме того, модель распустила длинные светлые волосы, от чего вид у нее был будто у русалки.

"Летнее время грусти", - подписала фото модель.

За 11 часов пост собрал более 800 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу комплиментов красотке за столь идеальные формы и попросили ее делиться подобными снимками почаще.

Напомним, Соммер Рэй поделилась с поклонниками фото, на котором позировала в костюме для занятия спортом. На снимке на ней были лосины, которые обтянули ее подкачанные ножки и ягодицы. Образ дополнял короткий топ.

«Я вернула цветочные наборы из розового золота с эффектом металлик», - сообщила звезда спорта своим поклонникам.

Ранее мы писали, что Соммер Рэй показала себя в голубом купальнике с рисунками цветочков. Звезда стояла перед зеркалом и фотографировала себя на телефон, показывая фигуру. Волосы Соммер оставила распущенными, а руки украсила перстнями.

Напомним, фитнес-модель Соммер Рей выставила напоказ загорелые ягодицы

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