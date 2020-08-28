Известная американская фитнес-модель Соммер Рэй показала свои достоинства в разных позах
Звезда обладает просто крышесносной фигурой, которой регулярно хвастается на фото в Инстаграм, передает Politeka.net. Так, популярная красотка опубликовала серию фото в купальнике.
Звезда позировала в синем купальнике с принтом из цветов и листьев. Верх купальника подчеркнул небольшую грудь звезды, а плавки на высокой посадке - тонкую талию.
Золотая цепочка на шее, серьги в ушах и браслет на ножке придавали образу завершенности.
Упругие ягодицы, накаченные ножки, ровная спинка - все в этих фото завораживает.
Загорелая Седокова потрясла своими "персиками" в крошечном лифе: "Ого, как поправилась"
Мурат Налчаджиоглу нашел новую копию Ани Лорак и вывел ее в свет: "Брюнетка с идеальными..."
Анастасия Волочкова в микро-бикини показала новый вульгарный шпагат: "Прекрасное начало..."
Брежнева примчалась на свадьбу к Дану Балану в платье, как у Тины Кароль: "Везет людям"
Кроме того, модель распустила длинные светлые волосы, от чего вид у нее был будто у русалки.
"Летнее время грусти", - подписала фото модель.
За 11 часов пост собрал более 800 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали массу комплиментов красотке за столь идеальные формы и попросили ее делиться подобными снимками почаще.
Напомним, Соммер Рэй поделилась с поклонниками фото, на котором позировала в костюме для занятия спортом. На снимке на ней были лосины, которые обтянули ее подкачанные ножки и ягодицы. Образ дополнял короткий топ.
«Я вернула цветочные наборы из розового золота с эффектом металлик», - сообщила звезда спорта своим поклонникам.
Ранее мы писали, что Соммер Рэй показала себя в голубом купальнике с рисунками цветочков. Звезда стояла перед зеркалом и фотографировала себя на телефон, показывая фигуру. Волосы Соммер оставила распущенными, а руки украсила перстнями.
Напомним, фитнес-модель Соммер Рей выставила напоказ загорелые ягодицы
А еще Politeka писала, что фитнес-модель Соммер Рей потрясла наливными "яблочками" в слишком тесных шортах
Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Соммер Рэй покорила фигурой с бусами на самых интересных местах