Известная американская фитнес-модель Соммер Рэй показала свои достоинства в разных позах 

Звезда обладает просто крышесносной фигурой, которой регулярно хвастается на фото в Инстаграм, передает Politeka.net. Так, популярная красотка опубликовала серию фото в купальнике. 

Звезда позировала в синем купальнике с принтом из цветов и листьев. Верх купальника подчеркнул небольшую грудь звезды, а плавки на высокой посадке - тонкую талию. 

Золотая цепочка на шее, серьги в ушах и браслет на ножке придавали образу завершенности. 

Упругие ягодицы, накаченные ножки, ровная спинка - все в этих фото завораживает. 

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Кроме того, модель распустила длинные светлые волосы, от чего вид у нее был будто у русалки. 

"Летнее время грусти", - подписала фото модель. 

За 11 часов пост собрал более 800 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети написали массу комплиментов красотке за столь идеальные формы и попросили ее делиться подобными снимками почаще. 

Напомним, Соммер Рэй поделилась с поклонниками фото, на котором позировала в костюме для занятия спортом. На снимке на ней были лосины, которые обтянули ее подкачанные ножки и ягодицы. Образ дополнял короткий топ.

«Я вернула цветочные наборы из розового золота с эффектом металлик», - сообщила звезда спорта своим поклонникам.

Ранее мы писали, что Соммер Рэй показала себя в голубом купальнике с рисунками цветочков. Звезда стояла перед зеркалом и фотографировала себя на телефон, показывая фигуру. Волосы Соммер оставила распущенными, а руки украсила перстнями. 

Напомним, фитнес-модель Соммер Рей выставила напоказ загорелые ягодицы

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Соммер Рей потрясла наливными "яблочками" в слишком тесных шортах

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Соммер Рэй покорила фигурой с бусами на самых интересных местах