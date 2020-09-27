Бывшая жена экс-футболиста "Динамо" Николая Морозюка Ирина показала себя в необычном виде

На кадрах Ирина сидела в полупрозрачной маечке с огромным декольте. Звезда, скорее всего, не надевала трусики, показывая оголенные ноги. Морозюк оставила волосы распущенными, а сама смотрела в объектив камеры, показывая руку. На ней ползала маленькая змея. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик почти 10 тысяч раз и написали комментарии:

"Сразу видно, нет у тебя Ира мужика нормального. Не занималась подобной ерундой бы", "С подругой", "Я даже змею и не заметил", "Красотка!!! Завидую Николаю? А может и не Коле ? Жизнь покажет!", "Взгляд этот. Что-то мне кажется что на змею тут никто не смотрел", "Бывшая свекровь в гости пришла?", "Это поражает тебя, когда ты не мужчина",

Сообщалось, что экс-супруга украинского футболиста Николая Морозюка произвела фурор в интересном образе.

Так, в этот раз Ирина позировала на улице в длинной футболке с яркими надписями. Короткий наряд позволил взглянуть на "шелковые" ножки знаменитости.

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