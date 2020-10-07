Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала фигуру в зеркало
Фигура красотки достойна только комплиментов, поэтому не грех ею похвастаться, пишет Politeka.net. Тренер регулярно балует своих поклонников появлением в бикини.
Сейчас звезда находится в теплых краях, что стало отличным поводом надеть купальник и показать упругое тело.
Модель сняла себя в зеркало, держа в руках телефон. Сначала Екатерина продемонстрировала аппетитный вид сбоку - достоинства красиво выпирают.
Подтянутые ягодицы в крохотных плавках были накаченными и эффектно смотрелись, создавая красивый изгиб. Также засветились и накаченные ножки.
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Усманова показала себя и спереди. Грудь "развалилась" под лоскутками ткани, при этом тонкие бретельки натянулись под тяжестью прелестей.
Плоский животик также притягивал взгляд.
Звезда рассказала, что ее отдых омрачили переезды, но наконец она с семьей нашла идеальное место.
Такой сториз не мог остаться без внимания пользователей сети, поэтому, вероятно, они осыпали комплиментами красотку в личной переписке.
Напомним, Екатерина Усманова позировала в черном платье со звездочками и огромным декольте. Звезда, как можно заметить, не очень любит белье, поэтому грудь оказалась практически не прикрыта. Модель без стыда сделала акцент на бюсте, снимая себя без головы. Волосы у звезды были распущены.
Ранее сообщалось, что Екатерина Усманова сидела за столом, оставаясь в кожаном топе и штанах. Екатерина отвела взгляд от камеры, а волосы оставила распущенными. На кадре можно увидеть несколько блюд, а на фоне стена. Девушка без стыда демонстрировала свою фигуру и плоский животик.
Напомним, фитнес-тренер Усманова в облегающих шортах показала жаркую домашнюю тренировку
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