Известная украинская модель Юлианна, невеста украинского футболиста Артема Шабанова, показала себя и рассказала о некоторых мужчинах

На фото Юлианна позировала в красном платье. Волосы у девушки были распущенными, а сама красотка смотрела в объектив камеры. Фото вышло довольно интересным и интригующим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Любимая, да я ради тебя что угодно: сквозь бурю и ураган! Горы сверну! В общем, жди — приеду завтра. Если дождя не будет.

Коротко о некоторых мужчинах", - написала звезда.

На втором фото девушка уже стояла во весь рост и показала безупречную фигуру. Образ красотка дополнила туфлями на большом каблуке.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Правильно сказано... "О Некоторых"!!!!", "Красивая такая", "Не знаю с какого раза у вас фото получилось, но оно просто, эстетическое удовольствие. Ну и на мысли негативно влияет - забыл что хотел написать по поводу текста поста)".

Сообщалось, что невеста украинского футболиста Артема Шабанова, модель Юлианна, поразила совершенными формами в бикини.

Стройная невеста футболиста надела голубой купальник, который выделил ее пышную грудь. Тонкие бретельки натянулись на шее, не давая купальнику соскользнуть с прелестей.

Напомним, похожая на принцессу невеста Шабанова заворожила эффектным образом

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