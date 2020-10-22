Известная фитнес-модель Соммер Рэй показала, как тренируется, и пригласила к себе

На кадрах Соммер позирует в черном топе и белых кроссовках. Звезда дополнила образ кроссовками и теплыми носками. Фитнес-модель начала упражнение, качая руки,а потом и пятую точку. После занятия Рэй дала возможность потрогать "орешек", чтобы увидеть результат. Ролик вышел пикантным и очень мотивационным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"легкое движение с ног до головы в @shopsommerray, хочешь потренироваться со мной ???", - написала Соммер.

Фанаты посмотрели более 500 тысяч раз и написали комментарии:

"Эта игра с толчком", "они спят в банках", "Почему у тебя на спине пятна", "Я хочу потренироваться с тобой", "я тебя так сильно люблю, продолжай усердно работать, ты убиваешь это Соммер", "Я так сильно люблю тебя, продолжаешь вдохновлять нас и мотивировать так много людей, заставляя меня хотеть быть лучше и лучше идеальной девушкой", "Соммер добивается успеха", "Железная леди".

Мы писали, что американская фитнес-модель Соммер Рэй похвасталась безупречной фигурой, нарядившись в элегантное белье.

Уточним, что на снимках Соммер Рэй позирует в красивом нижнем белье, элегантно умостившись на камеру. При этом на каждом отдельном снимке красотка демонстрирует идеальное тело в разных позах, игриво поглядывая в кадр.

Напомним, Соммер Рей устроила бесстыдные игры со своими "вареничками" на кухне

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