Известная фитнес-модель Соммер Рэй показала себя и рассказала о премьере

На фото красотка позирует в леопардовом топе и кожаной юбке. Волосы девушка оставила распущенными, а стояла довольно близко к камере. Соммер на нескольких кадрах продемонстрировала свою фигуру и не только. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вы можете полностью увидеть мой нос на 3-м фото, хаххаха

Также благодарю за потрясающее мероприятие прошлой ночью по случаю запуска моего первого художественного фильма «Сталкер»", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 700 тысяч лайков и написали комментарии:

"Что ж, хорошо, что у тебя тогда не было козявок. Если серьезно, ты просто потрясающая, и я поздравляю тебя с фильмом Соммер", "Идеальная сестричка", "Я хочу играть и встречаться", "что случилось с ее рукой? может кто подскажет ??", "Вау, это взрыв", "мой вопрос в том, почему твоя рука обожжена".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Соммер Рэй показала упругие ягодицы после многочисленных занятий в зале.

Рей в домашнем виде хвастается достоинствами и веселит танцами на камеру. На одном из таких кадров Рей спустила лямки лифчика и повернулась спиной к камере.

Напомним, Соммер Рей показала подкачанные ягодицы в трендовом бикини

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Соммер Рэй устроила ягодицам настоящее испытание в спортзале

Также Politeka сообщала, что раскованная фитнес-модель Соммер Рэй поиграла с леденцом на камеру



