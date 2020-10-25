Известная фитнес-модель Соммер Рэй показала себя и рассказала о премьере
На фото красотка позирует в леопардовом топе и кожаной юбке. Волосы девушка оставила распущенными, а стояла довольно близко к камере. Соммер на нескольких кадрах продемонстрировала свою фигуру и не только. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Вы можете полностью увидеть мой нос на 3-м фото, хаххаха
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Также благодарю за потрясающее мероприятие прошлой ночью по случаю запуска моего первого художественного фильма «Сталкер»", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили почти 700 тысяч лайков и написали комментарии:
"Что ж, хорошо, что у тебя тогда не было козявок. Если серьезно, ты просто потрясающая, и я поздравляю тебя с фильмом Соммер", "Идеальная сестричка", "Я хочу играть и встречаться", "что случилось с ее рукой? может кто подскажет ??", "Вау, это взрыв", "мой вопрос в том, почему твоя рука обожжена".
Сообщалось, что американская фитнес-модель Соммер Рэй показала упругие ягодицы после многочисленных занятий в зале.
Рей в домашнем виде хвастается достоинствами и веселит танцами на камеру. На одном из таких кадров Рей спустила лямки лифчика и повернулась спиной к камере.
Напомним, Соммер Рей показала подкачанные ягодицы в трендовом бикини
А еще Politeka писала, что фитнес-модель Соммер Рэй устроила ягодицам настоящее испытание в спортзале
Также Politeka сообщала, что раскованная фитнес-модель Соммер Рэй поиграла с леденцом на камеру