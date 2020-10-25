Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов защитил титул в поединке с американцем Джастином Гэтжи
Бой стал главным событием турнира UFC 254, который состоялся на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Почти весь первый раунд прошел в стойке. Джастин зацепил пару раз Хабиба, очень жестко встречая соперника. Нурмагомедову долго не удавалось пройти в ноги, и он выстреливал джебы. Джастин много бил лоу-киками.
Во втором раунде Хабиб провел удушающий прием (треугольник), после которого Гэтжи сдался. Он даже отключился на несколько секунд. Рефери остановил бой.
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Для Хабиба это 29-я победа в профессиональной карьере и новый личный рекорд. Он не потерпел ни одного поражения.
При этом, для Гэтжи это третье поражение в карьере при 22 победах. Ранее он проиграл Эдди Альваресу и Дастину Порье.
Победу Нурмагомедов посвятил покойному отцу и тренеру Абдулманапу, ушедшему из жизни несколько месяцев назад.
После поединка Хабиб Нурмагомедов заявил, что это был его последний бой в карьере.
«Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может на мои плечи обрушиться. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними и все. У меня один родитель остался — это моя мама. Я бы хотел побольше времени ей уделить», - сказал боец.
Хабиб Нурмагомедов объяснил, что обещал матери прекратить карьеру, и сдержит обещание.
«Это был мой последний бой... Мама не хотела, чтобы я дрался без отца, я пообещал, что это будет мой последний бой», - отметил боец.
3 июля 2020 года скончался в Москве от осложнений на фоне китайского вируса.
Абдулманап Нурмагомедов — известный тренер по боевому самбо. В сентябре 2019 года его включили в Книгу рекордов России за то, что он стал наставником наибольшего количества чемпионов мира по этому виду единоборств.
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