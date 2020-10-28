Известная фитнес-модель Соммер Рэй показала себя и рассказала о тренировках

На фото Соммер позирует в миниатюрных шортиках и топе. Девушка стоит перед зеркалом, а волосы собрала в хвост. Модель крутится перед зеркалом и демонстрирует идеальную фигуру, снимая себя на телефон. Наряд был настолько откровенный, что можно заметить очень пикантные места, которые прямо выпирали. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Получите выгоды. Если вы хотите потренироваться со мной...", - написала красотка под фото.

Фанаты посмотрели сотни тысяч раз видео и написали комментарии:

"Милая мамочка", "убивая его", "с таким же успехом можно не носить шорты", "Это прокрутка карты администратора", "Она уже не такая", "Дебетовая или кредитная", "Она знает, что делает с этим выглядывающим тако", "Привет! Хочу настоящих свиданий!", "Эй, прикрой кошечку", "Она правда сказала верблюд", "приведи меня в начало комментариев", "Просто не могу притвориться, что не вижу этого", "Я сомневаюсь, что кто-то из этих парней хочет с тобой работать. Они хотят работать на вас".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Соммер Рэй устроила дерзкую фотосессию на байке в черном белье.

В этот раз модель снялась без штанов, позируя на байке и надев лишь тонкую, почти прозрачную блузку вместе с черным бельем. Девушка изогнулась вперед, выставив ягодицы и представ с довольно пикантного ракурса перед фанатами.

Напомним, Соммер Рей кокетливо посветила загорелым "орешком" в микро-бикини

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