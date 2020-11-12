Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя, восхищая фанатов

На фото красотка позировала в стрингах и топе. Усманова стояла перед зеркалом и демонстрировала свой искусственный загар. Волосы у девушки были распущенными. В одной руке Екатерина держала лосьон, а во второй телефон, на который снимала свое отражение. Фото вышло довольно пикантным, ведь звезда не стесняется показывать свою фигуру, даже в нижнем белье. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль Усмановой в социальных сетях.

"Чтобы не ходить бледной я пользуюсь увлажняющим лосьоном с эффектом автозагара", - подписала красотка фото.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, ведь Усманова выбросила кадры в сторис, но так и хочется добавить: "Идеальная упругость, труда и пота вложено немало".

Сообщалось, что фитнес-тренер Екатерина Усманова, которая прославилась подкачанной фигурой, поделилась секретом красоты.

На снимках Екатерина Усманова позирует за столиком в отеле, нарядившись в короткий летний сарафан. Судя по всему, на ней нет нижнего белья. Кроме того, красотка без стыда приподняла подол, обнажив стройные ножки, восхищая фанатов.

Напомним, фитнес-тренер Усманова показала, как достигает рельефного пресса

А еще Politeka писала, что фитнес-тренер Усманова в топе с вырезом показала, как выглядит упругость

Также Politeka сообщала, что фитнес-тренер Усманова задрала шортики, хвастаясь сокровенным



