Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала, как держит тело в тонусе

На кадре звезда показала себя в спортивном топе и лосинах. Красотка держала в руках две гантельки и демонстрировала, как занимается дома. Как можно понять, она делала болгарские выпады. Звезда показала себя из нескольких ракурсов, на которых можно оценить подтянутую форму красотки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Болгарские выпады - это пожар", - подписала кадры Усманова.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: лучший ракурс.

Сообщалось, что известный фитнес-тренер Екатерина Усманова заворожила невероятной фигурой в купальнике.

На одном из последних кадров звезда предстала в черном откровенном купальнике. Екатерина встала на четвереньки, едва не выронив бюст из столь смелого наряда. При этом она также посветила своими упругими ягодицами.

Мы писали, что популярная фитнес-тренер Екатерина Усманова похвасталась соблазнительными формами в бикини.

Так, Усманова показала себя на балконе в весьма откровенном купальнике-бикини. Голубой наряд с леопардовым принтом идеально подчеркнул стройную фигуру красотки и ее пышные округлости.

Напомним, фитнес-тренер Усманова завлекла фигуркой, оставшись в стрингах

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