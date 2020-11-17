Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя и рассказала о проблемах

На фото красотка позирует в черном бикини и очках. Красотка позировала у бамбука. Девушка взялась одной рукой за талию, а другой за волосы. Звезда похвасталась точеной фигурой и загаром, который идеально выглядел на Усмановой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Почему вес стоит на месте?

«Перешла на ПП, усердно тренируюсь, купила новогоднее платье на два размера меньше, а вес все стоит».

Поднимите руки, кто знаком с такой ситуацией?

Не спешите сдаваться!

Давайте разберем причины, которые чаще всего мешают похудеть", - написала Екатерина под фото.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

Классная", "Красотка", "ПМЖ(попробуй меньше жрать ) и все будет ок)", "Про запуск метаболизма водой с лимоном - это доказано вообще?) звучит немного антинаучно", "Идеальная женщина".

Сообщалось, что популярная российская фитнес-тренер Екатерина Усманова показала свои самые красивые образы.

Так, на одном из фото она предстала в красном купальнике, а сверху набросила белую рубашку. На фото видно роскошную фигуру звезды фитнеса. Особенно впечатляет прорисованный пресс.

Напомним, соблазнительная фитнес-модель Усманова устроила горячую тренировку дома

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