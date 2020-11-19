Невеста футболиста "Динамо" Артема Шабанова показала, как релаксирует в ванной

На кадрах Юлианна, так зовут девушку, позировала в футболке и с полотенцем на голове. Девушка начала свои движения, задирая наряд и заигрывая с аудиторией. Красотка пустилась в пляс, радуя эффектными движениями. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вот зачем мне это всё?! Я просто хочу танцевать!

Вчера я была очень морально убита. Как гласит надпись на кольце Соломона: «Все проходит, пройдёт и это...» (мой прям девиз по жизни) - сегодня мне легче.

Но так же, не нужно забыть о надписи на внутренней стороне "Но кое-что остаётся...", - написала Юлианна.

Фанаты посмотрели ролик почти 700 раз и написали комментарии:

"Что за дива?", "Да будет что будет, короче", "Мадам. Вы сама по себе удивительная", "Ресницы аж до экрана достают", "Да.... Тризуб на футболке- зачетный!!! Класс", "Сразу же вспомнил песню, "Зомб" - она горит.На танцполе. Пластика бомба".

Сообщалось, что невеста украинского футболиста Артема Шабанова Юля показала, за что ее выбрал звездный спортсмен.

На фото Юля позирует в черных туфлях и белье, стоя возле кровати. Красавица показала идеальные длинные ноги и свою фигуру, которой можно только позавидовать.

Напомним, невеста Шабанова завлекла роскошными изгибами в черном мини

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