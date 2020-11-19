Российская фитнес-тренер Екатерина Усманова показала результаты тренировок
На фото Усманова позирует в черных трусиках и белом топе. Красотка потянула за нижнее белье, делая кадр более жарким. Волосы Екатерина решила оставить распущенными, а снимала себя в зеркало, демонстрируя точеную фигуру. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на аккаунт знаменитости в социальных сетях.
"Начнем с этого", - подписала фото красотка.
"Прежде чем я надену трусы с начесом и тулуп", - добавила Усманова под фото.
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Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется добавить: "Такая худенькая".
Ранее мы сообщали, что российская спортивная модель и тренер Екатерина Усманова показала свои самые горячие образы.
Так, на одном из кадров она появилась в алом купальнике, а сверху накинула белую рубаху. На фото видно шикарную фигуру звезды спорта. Особенно радует прорисованный животик.
Сообщалось, популярная спортивная модель и тренер Екатерина Усманова поразила горячими формами во время отдыха на курорте в миниатюрном купальнике.
Напомним, фитнес-тренер Усманова в бикини восхитила точеными изгибами
Также Politeka писала, что соблазнительная фитнес-модель Усманова устроила горячую тренировку дома
А еще Politeka сообщала, что фитнес-тренер Усманова завлекла фигуркой, оставшись в стрингах