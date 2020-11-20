Известная модель Екатерина Усманова показала себя во время жаркой тренировки

На кадрах Усманова стала на мостик и начала двигать ягодицами. Красотка была в топе, лосинах и кроссовках. Екатерина для занятия использовала две гантельки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Любимое упражнение всех фитоняшек

Ягодичный мостик

Смотрите видео и повторяйте за Катей

А какой любимый день в году у всех фитоняшек?", - написала девушка под кадрами.

Фанаты посмотрели более 30 тысяч раз и написали комментарии:

"Гантели по сколько кг?!", "Какие группы мышц тут качаются? больше всего", "Самая мощная", "Сегодня ягодичный мостик не делала, сегодня у меня была румынская тяга", "О, да!", " А если делать только это упражнение, будет попа расти?", "Я делала мостик каждое утро по сто раз. Это не хорошо, сделала себе ямы на ягодицах. Выпадами исправила, знайте меру".

Ранее мы сообщали, что российская спортивная модель и тренер Екатерина Усманова показала свои самые горячие образы.

Так, на одном из кадров она появилась в алом купальнике, а сверху накинула белую рубаху. На фото видно шикарную фигуру звезды спорта. Особенно радует прорисованный животик.

Напомним, фитнес-тренер Усманова в бикини восхитила точеными изгибами

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