Известная модель Юлианна, невеста игрока "Динамо" Артёма Шабанова, показала себя в соблазнительном образе

На фото "фантастическая" Юлианна позирует в платье с большим декольте. Образ девушка дополнила несколькими цепочками на шее, а волосы оставила распущенными. Модель улыбалась, сидя на стуле. Телефон, на который снимали невесту Шабанова, распознал 2 лица в красотке, одним из которых стал бюст Юлианны. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вот так и живем", - подписала кадр модель.

"На фото несколько лиц. Выберите одно для продолжения", - написала программа, распознавая фотографию.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией. Все из-за того, что девушка выбросила кадр в сторис Инстаграм, где подобных функций нет.

Сообщалось, что невеста украинского футболиста Артема Шабанова Юлия сверкнула идеальной фигурой в роскошном костюме.

Костюм состоял из длинной юбки, которую девушка аккуратно разложила на траве. К юбке шел короткий топ с кружевом, который подчеркнул красивые формы девушки, сделав акцент на самых сладких местах – груди и плоском животике. Образ Юлия дополнила соломенной шляпкой, а волосы оставила распущенными.

Напомним, невеста Шабанова устроила зажигательные танцы в ванной, задрав футболку

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