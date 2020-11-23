Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова разделась ради жаркого фото

Известный тренер показала свою фигуру в домашней обстановке, пишет Politeka.net.

Усманова занималась спортом с самого детства. Девушка не планировала связывать свою жизнь со спортом, поэтому она окончила учебу в университете по специальности маркетинга и менеджмента.

Однако в 2010 году Екатерина познакомилась с тренером Александром Усмановым, который стал помогать ей «делать» фигуру. С тех пор карьера в спорте взлетела вверх.

Усманова разработала собственную линию спортивной одежды и купальников, проводит курсы спортивных занятий и другое.

Сейчас на страницу знаменитости в Инстаграм подписаны 3,4 миллиона человек. Блондинка регулярно балует поклонников жаркими кадрами.

Так, тренер разместила кадры в красном бикини. Видео были сделаны возле зеркала дома у звезды. Модель дала полюбоваться своими упругими частями тела, тем самым она вызывает восхищение.

Примечательно, что красотка уже установила елочку, готовясь к новогодним праздникам.

Напомним, Екатерина Усманова села за столик с зеркалом и начала наводить марафет.

Усманова была в тугом топике с глубоким декольте из которого выставился бюст. Ткань сжала прелести вместе, отчего они казались еще соблазнительнее.

Ранее сообщалось, что Екатерина Усманова встала на мостик и начала двигать ягодицами. Красотка была в топе, лосинах и кроссовках. Екатерина для занятия использовала две гантельки.

"Любимое упражнение всех фитоняшек", - написала знаменитость

Напомним, фитнес-тренер Усманова в бикини восхитила точеными изгибами

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