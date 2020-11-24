Известная модель и фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя и рассказала о похудении

На фото Екатерина позирует в бикини их веревочек. Красотка на первом фото обнимает своего мужа, а на втором - супруг взялся за ягодицы модели, приготовившись поцеловать красотку. Пара стояла у бассейна и выглядела счастливо. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мужчины VS женщины: кто как худеет?

Знакома ситуация, когда несмотря на тренировки и питание, животик все никак не хочет уходить?

Или как пресловутый целлюлит заставляет идти на отчаянные меры?", - написала красотка.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Все таки ваша малютка папина доча", "Такие счастливые жопастики", " Но ягодицы фантастика, даже с ним", "Екатерина первая девушка с красивой фигурой на которую я подписался в Инстаграм!! За это долгое время ничего не поменялось, самая красивая фигура Инстаграм!!!!!".

Сообщалось, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова разделась ради жаркого фото.

Усманова занималась спортом с самого детства. Девушка не планировала связывать свою жизнь со спортом, поэтому она окончила учебу в университете по специальности маркетинга и менеджмента.

Напомним, фитнес-тренер Усманова устроила эффектное испытание для "орешка"

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