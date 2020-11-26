Популярная фитнес-модель Николь Амато впечатлила красотой, избавившись от «лишнего» белья на отдыхе

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Пусть ваш праздник будет плодотворным 🍉 .... Благодарю всех вас. Счастливого дня благодарения», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Амато позирует в одном бикини, прикрыв упругие формы при помощи «дынек». Поклонники пришли в невероятный восторг от увиденной красоты.

«Так невероятно и божественно», «очень мило выглядишь», «вау, до чего же ты хороша. Плодовитая», - пишут они.

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На фото Николь позирует совсем без одежды и белья. Модель стояла среди веток дерева, которые прикрыли все самые пикантные места. На девушке можно увидеть множество белых полосок, которые сделали образ еще горячее.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, но так и хочется добавить: "Королева амазонок, убери листик".

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