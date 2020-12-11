Эпатажная певица Оля Полякова уж точно умеет удивлять публику
Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала в неожиданном образе на проекте "Маска", где она выступает в роли одного из пяти детективов.
Девушка появилась в эфире в белом банном халатике, с полотенцем на голове - однако, это отнюдь не упущение, а тщательно продуманный образ. Из эфира в эфир Оля старается выглядеть ярко и незабываемо. Правда, некоторые уверены, что артистка немного переборщила с попытками выделяться. Так, в последнее время публика прямо-таки не узнает Полякову - все удивляются, что звезда сильно изменилась и гадают, что именно она сделала с собой.
Оля отреагировала на замечания поклонников.
"Я прям с душа и в #маска!!!! Все пишут, что я дико изменилась! Давайте версии, что я отрезала, а что пришила?😂", - говорится в подписи.
Кайли Дженнер блеснула своими драгоценностями в божественном декольте: "Не могу перестать смотреть"
В России не стало знаменитого актера, болезнь оказалась сильнее: "Артист с большой буквы"
Как выглядела и как выживала Тина Кароль без денег и славы, редкие кадры: "В 14 лет убежала из..."
Дочери Георгия Гонгадзе выросли и поражают красотой: как сейчас выглядят девушки и чем они занимаются
Пользователи не стали тянуть резину и тут же начали оставлять в комментариях свои предположения по поводу перевоплощения артистки. Некоторые уверены, что Полякова обращалась за помощью к пластическому хирургу, другие связывают ее метафорфозы со сменой визажиста.
"Линзы и макияж ❤️❤️❤️❤️ вот весь секрет! Но очень круто"
"Все-таки подтяжка лица точно была"
"Визажиста поменяли😂😍" - "не поменяли, а приобрели))"
"Всегда красива! Но макияж на этом шоу изменил до неузнаваемости 😉"
"Ничего не изменилось! Тонна макияжа и непонятный образ!"
"Все отрезала, а потом все пришила"
"Форма носа изменилась"
"Губы увеличили😊"
"Це не Ви. Дочка може?"
"Это все процедуры в салоне они Олю делают красивее, плюс качественный мейкап, В этом шоу у Оли очень крутые образы, ждём ещё новых😍"
Напомним, пышногрудая Полякова преобразилась до неузнаваемости и засветила лишнее под халатом.
Как сообщала Politeka, Оля Полякова в дерзком мини покрутила "вкусненьким" перед Данилко: "Куда Сердючка смотрит?".
Также Politeka писала, что Оля Полякова не устояла перед голубоглазым и помолодевшим Андреем Данилко, кадры страсти.