Что певица "отрезала", а что "пришила"?

Эпатажная певица Оля Полякова уж точно умеет удивлять публику

Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала в неожиданном образе на проекте "Маска", где она выступает в роли одного из пяти детективов.

Девушка появилась в эфире в белом банном халатике, с полотенцем на голове - однако, это отнюдь не упущение, а тщательно продуманный образ. Из эфира в эфир Оля старается выглядеть ярко и незабываемо. Правда, некоторые уверены, что артистка немного переборщила с попытками выделяться. Так, в последнее время публика прямо-таки не узнает Полякову - все удивляются, что звезда сильно изменилась и гадают, что именно она сделала с собой.

Оля отреагировала на замечания поклонников.

"Я прям с душа и в #маска!!!! Все пишут, что я дико изменилась! Давайте версии, что я отрезала, а что пришила?😂", - говорится в подписи.

Пользователи не стали тянуть резину и тут же начали оставлять в комментариях свои предположения по поводу перевоплощения артистки. Некоторые уверены, что Полякова обращалась за помощью к пластическому хирургу, другие связывают ее метафорфозы со сменой визажиста.

"Линзы и макияж ❤️❤️❤️❤️ вот весь секрет! Но очень круто"

"Все-таки подтяжка лица точно была"

"Визажиста поменяли😂😍" - "не поменяли, а приобрели))"

"Всегда красива! Но макияж на этом шоу изменил до неузнаваемости 😉"

"Ничего не изменилось! Тонна макияжа и непонятный образ!"

"Все отрезала, а потом все пришила"

"Форма носа изменилась"

"Губы увеличили😊"

"Це не Ви. Дочка може?"

"Это все процедуры в салоне они Олю делают красивее, плюс качественный мейкап, В этом шоу у Оли очень крутые образы, ждём ещё новых😍"

Напомним, пышногрудая Полякова преобразилась до неузнаваемости и засветила лишнее под халатом.

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