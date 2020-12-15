Популярная украинская дзюдоистка Дарья Билодид покорила фанатов, примеряв крохотный купальник на отдыхе
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«С подружкой загораем», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Билодид позирует в одном купальнике, а на плече у красотки можно заметить маленькую обезьянку.
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«Ты очень красива», «мне стоит ревновать к подружке?», «огонь выглядишь!», «вау, какие красотки», «супер – пожар, и очень круто выглядишь», «эта обезьянка мальчик или девочка?», «роскошный вид - повезло твоему возлюбленному», - пишут ее поклонники.
Как известно, молодая и уже знаменитая чемпионка мира по дзюдо, украинка Дарья Билодид на своей официальной странице в Instagram активно делится самыми разными фото и видео. Девушка с удовольсвием показывает, как отдыхает, как занимается и как проходят ее соревнования.
Дарья не боится показать себя настоящую, а потому рассказывает также секреты ухода за собой. Не так давно девушка решила раскрыть секрет идеальной кожи.
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