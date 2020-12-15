Американская фитнес-модель Ана Чери подарила немного новогоднего настроения личным селфи
Фитнес-красотка является не только моделью, но еще и профессиональным тренером, а также владелицей магазина со спортивной одеждой. Девушка привыкла показывать фигуру, чтобы подчеркнуть яркой своих образов, также Ана изредка делится и личными селфи.
Одно из таких порадовало фанатов – Чери блеснула достоинствами в необычной пижаме – коротеньких красных шортиках с рисунками человечков в костюмах, белой майке без рукавов и красной шапке Санта-Клауса.
Как известно, на днях Ана отправилась на бурную вечеринку с подругами, где они вместе украшали елки, веселились и танцевали с игрушками в руках. Похоже, звезда во всю готовится к празднованию Нового года.
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«Красивая девушка ❤️❤️; все мое и роскошное💋💋; Красиво, два бриллианта💙; Моя любовь; как драгоценный камень, хороша малышка🔥🔥; с праздником, чудесная Ана️❤️❤️; Омг, какие замечательные формы; Мировая королева, которую я любил; Вау !! великолепна как всегда, а ты такая красивая; демонница просто; 😋 вкусно».
Напомним, недавно Чери отправилась на отдых, откуда продолжает делиться даже архивными фото. Теперь на фан-аккаунтах также начали делиться самыми удачными кадрами с Аной. К примеру, в вязаном купальнике с цветочком и высокой посадкой на бедрах спортсменка выглядела очень соблазнительно.
«Идите по волнам 🌊 Жизнь не всегда идет так, как вы планировали, и все идет в разных направлениях. Вы не можете остановить волны, но можете научиться двигаться вместе с ними. Они могут не вести вас в том направлении, которое вы запланировали, но они приведут вас именно туда, где вы должны быть 💙», - сказано на странице.
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