Чиновники из украинского правительства решили изменить процедуру выплаты пенсии и денежной помощи
Об этом, как рассказывает Politeka, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Так, решение предусматривает постепенный переход к централизованному финансированию выплат гражданам, а также денежной помощи. Это должно помочь ускорить движение средств, а также их зачисление на счета пенсионеров и других категорий украинцев Пенсионным фондом.
Кроме того, документ предусматривает новый утвержденный порядок выплат и доставки пенсии, денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины.
Дженнифер Лопес, Ани Лорак, Волочкова и другие звезды, чьи провальные наряды сложно забыть: фото позора
Под Одессой копы остановили маршрутки и высадили всех, люди вышли на дорогу: "Совесть имели бы", видео
"Дизель шоу" покусился на святое, пойдя по стопам "Квартал 95": "Это же надо, до такой мерзости..."
Похороны легендарного Валентина Гафта обернулись позорным скандалом: "Вы с ума сошли?
До этого мы рассказывали, что в Пенсионном фонде отчитались о выделении средств на выплату пенсий украинцам в декабре
Так, 17 декабря на эти цели было выделено 2,5 миллиарда гривен. Всего обеспечено финансирование пенсионных выплат в декабре на сумму 27,7 миллиарда гривен.
Сообщалось, что накануне, 16 декабря, на выплату пенсий было направлено 1,6 миллиарда гривен.
Кроме того, украинцам рассказали, как и когда будут выплачивать пенсии.
Напомним, скандальное решение по зарплатам и пенсиям, кого Рада оставила без денег: "Недополучат тысячи гривен".
Как сообщала Politeka, новые штрафы ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде: "51 тысяча гривен за...".
Также Politeka писала, что накопительные пенсии, в Минсоцполитики объявили украинцам новые сроки запуска.