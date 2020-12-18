Это надо знать

Чиновники из украинского правительства решили изменить процедуру выплаты пенсии и денежной помощи

Об этом, как рассказывает Politeka, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Так, решение предусматривает постепенный переход к централизованному финансированию выплат гражданам, а также денежной помощи. Это должно помочь ускорить движение средств, а также их зачисление на счета пенсионеров и других категорий украинцев Пенсионным фондом.

Кроме того, документ предусматривает новый утвержденный порядок выплат и доставки пенсии, денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины.

До этого мы рассказывали, что в Пенсионном фонде отчитались о выделении средств на выплату пенсий украинцам в декабре

Так, 17 декабря на эти цели было выделено 2,5 миллиарда гривен. Всего обеспечено финансирование пенсионных выплат в декабре на сумму 27,7 миллиарда гривен.

Сообщалось, что накануне, 16 декабря, на выплату пенсий было направлено 1,6 миллиарда гривен.

Кроме того, украинцам рассказали, как и когда будут выплачивать пенсии.

Напомним, скандальное решение по зарплатам и пенсиям, кого Рада оставила без денег: "Недополучат тысячи гривен".

Как сообщала Politeka, новые штрафы ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде: "51 тысяча гривен за...".

Также Politeka писала, что накопительные пенсии, в Минсоцполитики объявили украинцам новые сроки запуска.