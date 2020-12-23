Актриса Кристина Асмус выдала новые детали своего развода с комиком Гариком Харламовым

Как передает Politeka.net, 32-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, под которым развернулись нешуточные баталии.

Так, Асмус взъелась на один из комментариев. Подписчик написал, что ей, мол, "плохо без Харламова", на что актриса остро отреагировала.

"Что вы несёте? Чужая семья - потёмки 100%. Я устала, ушла от мужа и счастлива. Вам посоветовать как жить и что делать? Я же наверняка лучше знаю 😉", - колко ответила Кристина.

Тогда другой пользователь отметил, что ранее звезда якобы заявляла, о совместном решении расстаться, а теперь, видите ли, "ушла". Асмус решила раз и навсегда поставить точку и объяснила: "Я никогда и нигде не говорила, что это общее решение, потому что это враньё. Посмотрите мои посты с самого начала. Я просто не хожу по интервью и по разным подкастам, не делаю вбросы про общее решение, никому ничего не доказываю и не оправдываюсь. Мне это незачем. Мою самооценку никто не задевал".

Кроме того, Кристина проговорилась, что это была не первая попытка уйти от Харламова.

"😂 Я впервые подавала на развод, когда роман «Текст» ещё даже не был написан", - добавила вскипевшая актриса.

Напомним, Харламов и Асмус развелись летом 2020 года после семи лет брака, у них есть совместная дочь. После их разрыва появились слухи, что семья распалась из-за фильм «Текст», где Кристине пришлось сниматься в постельной сцене.

Мнение пользователей разделилось: одни поддержали Асмус, другие откровенно поиздевались.

"Вы никому и ничего не должны обьяснять. Каждый должен в свою личную жизнь смотреть, а не в чужую"

"правильно 😂сиди одна"

"Люди, успокойтесь!!! Не лезьте в чужую жизнь..."

"мы вас любим! И ваши отношения это личные! Жаль что все вышло в общественность! Жаль что распалась ваша пара!!"

"а сама ходила по интервью и говорила что любишь мужа не можешь прям ))) сама врала и ещё что-то говоришь"

"из-за текста. Любой мужчина не стерпел бы"

Напомним, Асмус обескуражила внешностью в образе роковой брюнетки, экс-жену Харламова не узнать.

Как сообщала Politeka, Асмус после развода с Харламовым решила избавиться от роскошных волос: "Самая неудачная...".

Также Politeka писала, что убитая горем Асмус откровенно рассказала о несчастье, смерть разлучила навсегда.