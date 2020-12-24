Известная фитнес-модель Николь Амато показала себя в образе Снегурочки

На фото красотка позировала в сапогах, юбке, топе, митенках и шапочке Санта Клауса. Красотка стояла среди экзотической растительности ии закрыла глаза от удовольствия. Модель не стеснялась показать все самое интересное, поэтому спустила бретельки топа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Насколько велика ваша рождественская елка?", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Лучшая русалка", "Невероятная Снегурочка", "Вау, великолепно", "Удивительная красота, захватывающий и увлекательный вид", "Соблазнительная мисс Санта", "Абсолютно потрясающая, боже, великолепная богиня, благословение", "С праздником и вас !! Лол", "Незабываемая Санта, вкусно", "Хммм, это рождественская елка высотой 7 футов", "Самая горячая фитнес-модель в мире", "Ни один Дед Мороз не устоит".

Сообщала, что популярная фитнес-модель Николь Амато восхитила поклонников, похваставшись «бронзовым» загаром в прозрачном платье.

Уточнм, что на фотографии Амато позирует, облачившись в прозрачный наряд и засветив упругих «близняшек». Пикантные места знаменитости прикрывали специальные накладки.

Напомним, фитнес-модель Николь Амато не оставила места для фантазии в прозрачной сеточке

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