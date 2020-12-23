Актрису Анджелину Джоли засекли во время шоппинга с 15-летней дочкой Захарой
Как передает Politeka.net, фото опубликованы на одном из фан-аккаунтов 45-летней голливудской звезды. Отмечается, что они с Захарой вышли за покупками в Лос-Анджелесе 20 декабря.
Похудевшая и истощенная Джоли появилась на публике в черном длинном пальто и высоких кожаных сапогах. Свое лицо она спрятала за черно-желтым платком, который использовала вместо защитной маски, что выглядело, по мнению некоторых пользователей, весьма нелепо. Дополнила образ маленькая черная сумочка на ремне от Valentino.
Фанаты актрисы кинулись комментировать увиденное:
“Я думаю, она похожа на Пакса (17-летнего сына Джоли, - ред.) хахахаха, он тоже иногда носит такую одежду 😄”
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“Удивительный человек ❤️🙏🙏”
Стоит отметить, в этом году Анджелина редко появлялась на улице из-за бушующей эпидемии китайского вируса. Актриса вместе с детьми старалась находиться дома.
Однако, в преддверии рождественских праздников трудно усидеть взаперти, ведь нужно закупить столько всего, включая подарки.
Ранее мы сообщали, что Джоли видели на улице вместе с 12-летним сыном Ноксом - тоже во время шоппинга. Тогда многие отметили, как сильно актриса похудела, обращая в основном внимание на ее руки и ноги, сравнивая их со "спичками".
"Ноги-спички, худоба"; "Что не так с ее руками?"; "Она выглядит такой тощей..."; "Она выглядит очень худой .. Посмотрите на ее руки", - комментировали шокированные пользователи.
Напомним, что Анджелина Джоли расшалилась в объятиях красавца-брата и едва не выронила бюст: кадры семейного бесстыдства.
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