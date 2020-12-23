Известная украинская певица Ирина Билык показала, как выглядела в молодости

50-летняя блондинка решила вспомнить времена, когда только начинала свою карьеру, передает Politeka.net. Фото артистка разместила в своем Инстаграм.

"Ты помнишь, как все начиналось?", - написала украинска знаменитость.

Ирина позировала впереди с большой копной кучерявых волос. Молодая красотка улыбалась в камеру. Натуральная красота артистки впечатляет.

Стоит отметить, что с годами звезда сильно изменилась. Поклонники отмечают - якобы артистка сделала пластические операции, а также "уколы красоты", из-за чего она потеряла свою индивидуальность.

Вышеописанная публикация всего за час собрала более 2500 лайков и много комментариев.

"Вона мені сьогодні подзвонила ❤️ я пела ее в первом классе 💫в школе", "Именно тогда стала вашей поклонницей", "Ааааа!!! Химка, варенки!!! Зачет!!!👍🏼👍🏼👍🏼😄", "Ой няшки😍😍😍❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Класс! Такие фотки давние и такое хорошее качество!!!🔥", "Помним и такую Иру❤️", "Какая же Вы здесь прекрасная!)💐", "Помню 😍😍😍 какая же вы красивая 💗💗💗👍", "Очень модные варёнки на вас👍🏼, как сейчас в YSL", "Я тогда фанатела!за концерт Артистка меняла 8 образов,потом я сбилась со счета)трудоголичка!", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ирина Билык записала совместную колядку с Александром Пономаревым, DZIDZIO, Тиной Кароль, Алексеевым и Олегом Скрипкой.

«Праздник приближается, а наша колядка все ближе к первому номеру в трендах Ютуб...», - написала певица.

Напомним, молодящаяся 50-летняя Билык пощеголяла перед девушкой сына в подростковом наряде: «Очень приятно…».

Как сообщала Politeka, 50-летняя Билык прижалась к молодому красавцу перед елкой у Пономарева, кадры веселья.

Также Politeka писала, что 50-летняя Ирина Билык покорила ярким образом в шляпке: "Какая красивая".