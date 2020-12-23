Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в необычном образе
На фото красотка позировала в черном платье с сумочкой. Звезда дополнила образ стильными туфлями, а стояла перед зеркалом и снимала себя на телефон. Красотка взялась рукой за талию, а на второй висела сумочка. Волосы девушка собрала в хвост, а взгляд сконцентрировала на экране мобильного. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, но так и хочется добавить: "Нереальная, просто космос".
Сообщалось, что известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, посветила бюстом на улице.
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Однако модель не обращает внимания на хейтеров и продолжает размещать откровенные фото.
В этот раз соблазнительница полностью разделась и сверкнула оголенными частями тела. Модель позировала на балконе, выставив всю красоту в сторону улицы.
Мы писали, что известная киевская модель Алена Омович показала фигуру во всей красе в прозрачном боди.
К примеру, фото, на котором Алена позировала в прозрачном боди из черной сеточки, получило массу комментариев с похвалой. Все дело в том, что стройная и высокая красотка показала шестого размера бюст без малейшей скромности и восхитила при этом видом.
Напомним, украинская Кардашьян расстегнула блузку и показала, что под ней скрывала
А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян в стрингах показала лишнее во время фотосессии с мороженым
Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян раскрепощенно приоткрыла халат на полу ванной комнаты