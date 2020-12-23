Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в необычном образе

На фото красотка позировала в черном платье с сумочкой. Звезда дополнила образ стильными туфлями, а стояла перед зеркалом и снимала себя на телефон. Красотка взялась рукой за талию, а на второй висела сумочка. Волосы девушка собрала в хвост, а взгляд сконцентрировала на экране мобильного. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, но так и хочется добавить: "Нереальная, просто космос".

Сообщалось, что известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, посветила бюстом на улице.

Однако модель не обращает внимания на хейтеров и продолжает размещать откровенные фото.

В этот раз соблазнительница полностью разделась и сверкнула оголенными частями тела. Модель позировала на балконе, выставив всю красоту в сторону улицы.

Мы писали, что известная киевская модель Алена Омович показала фигуру во всей красе в прозрачном боди.

К примеру, фото, на котором Алена позировала в прозрачном боди из черной сеточки, получило массу комментариев с похвалой. Все дело в том, что стройная и высокая красотка показала шестого размера бюст без малейшей скромности и восхитила при этом видом.

Напомним, украинская Кардашьян расстегнула блузку и показала, что под ней скрывала

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян в стрингах показала лишнее во время фотосессии с мороженым

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян раскрепощенно приоткрыла халат на полу ванной комнаты



