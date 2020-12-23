Украинцам станет проще оформлять субсидии благодаря новому решению Кабмина

Так, на заседании правительства 23 декабря было решено упростить процесс назначения субсидий для украинцев, получающих пособие по частичной безработице.

Речь идет о том, чтобы при оформлении субсидий учитывались фактические доходы человека для расчета суммы его среднемесячного совокупного дохода. Кроме того, люди смогут получать субсидии и в том случае, когда не платят ЕСВ в период получения пособия по частичной безработице.

Отмечается, что во время карантина пособия по частичной безработице получают всего 371,8 тысячи украинцев, в том числе 182,1 тысячи ФОПов.

При этом, пока неизвестно, сколько из них обратились за получением субсидии.

Отметим, что правила получения государственной помощи в Украине продолжают меняться. Так, с 2021 года украинцы будут проходить проверку после подачи заявления на оформление субсидии. При выявлении нарушений деньги придется вернуть.

Лишиться субсидии могут люди, у которых есть:

- дом площадью от 200 кв. м или квартиру от 120 кв. м;

- машину выпуска до 5 лет;

- или если совершил покупку на сумму от 50 тыс. грн;

- а также те, кто в последнее время не платил ЕСВ и не состоял на учете в Центре занятости.

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