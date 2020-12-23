Популярная российская актриса Кристина Асмус после развода с шоуменом Гариком Харламовым, огорошила признанием о своем родном городе

Как рассказывает Politeka, снимок знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Я родилась в многодетной семье в подмосковном городе Королёв 🚀 Я провела там всё детство и с этим городом меня многое связывает. Я редко там бываю, но часто думаю об особенных для меня местах... 👐🏻 Самое любимое - стадион «Вымпел», рядом с которым я жила 🏟 Пролезали мы на него с ребятами через дырку в железном заборе. Так короче, ну и круче, конечно», - говорится в сообщении.

Кроме того, Асмус вспомнила и про свой «любимый» магазин, который хотела бы посетить и сейчас.

«Ааа!! Чуть не забыла!!! Хлебобулочный на улице Пионерская!! 🍞 Молю, скажите он существует ещё?! Я до сих пор помню запах батона, который я съедала, не донеся до дома 😂 И часто возвращалась, чтобы купить новый», - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Асмус позирует в белоснежной шубе и с черными волосами. Образ знаменитость дополнила черными сапожками.

Напомним, Асмус в дерзком образе брюнетки призналась, что снова готовится изменить внешность: «После развода тянет на…».

Как сообщала Politeka, Асмус в образе роковой брюнетки раскрыла причину «заплаканных» глаз.

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