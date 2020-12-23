Популярный украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров), известный как любимчик Андрея Данилко, объявил важную новость

Артист активно занимается творчеством и приготовил своим поклонникам предновогодний сюрприз, пишет Politeka.net. Певец появился в ярком образе, который просто взбудоражил поклонников.

Так, артист разместил в Инстаграм фото, на котором он был с красивой прической и осветленными бровями. Также трудно не заметить красную слезу, напоминающую драгоценный камень, которая катилась по щеке.

MELOVIN надел пиджак на голое тело, поэтому можно заметить его тату.

Константин смотрел в камеру, его взгляд казался печальным.

"МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА #ТАНЕЦ С ДЬЯВОЛОМ 25 декабря ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ на мой канал на YouTube 🩸", - написал певец.

За час пост собрал почти 7000 лайков и много комментариев.

"Wooow, но почему именно на Рождество? Как верующего название песни настораживает, да ещё и премьера на Рождество.. Что ж..", "Это отличный подарок на окончание семестра🤭🪐", "🔥🔥🔥❤️🌟🩸 Шикарно!!!!!!! Вау какая обложка!!!!!!!! 🖤 А теперь побежала слушать 🙏🙏🙏 Спасибо!", "О май боооог,это не сон?😭😍😍😍😍😍", "О БОЖЕ МОЙ НАКОНЕЦ ТО🙈", "Мы дождались😱", "Да да да 🤩 ухууууу 🥳🥳🥳🥳 наконец 😍 как же я ее жду 😘😘😘🥳🥳🥳", "Очуметь! Мы дожили ! 😀😁😍", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что любимчик Данилко решил поделиться своим снимком, сделанным на природе. На фото певец стоит посреди ручья на большом камне. За его спиной можно увидеть лес и небольшую гору.

На артисте - мрачный костюм, который заканчивается длинным подолом, спадающим прямо в воду.

Напомним, фаворит Данилко MЕLOVIN избавился от лишнего, затмив Олю Полякову: «Кто там просил без халата?».

Как сообщала Politeka, эпатажный фаворит Данилко MELOVIN взбудоражил позой на странной кровати.

Также Politeka писала, что фаворит Данилко MELOVIN распахнул халат и поразил дьявольской внешностью: "Сердце чуть не стало".