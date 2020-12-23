Американская фитнес-модель Николь Амато подразнила поклонников, примеряв чересчур пикантный наряд

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Насколько большая ваша новогодняя елка?» - интересуется звезда у поклонников.

Уточним, что на фотографии Амато позирует, до неприличия стянув упругие формы полоской ткани, демонстрируя невероятную фигуру во всей красе. Дополняли образ красотки латексные ботфорты.

«Ух, какая помощница Санты! Всем бы такую», «роскошная, как для Санты», «слишком горячо выглядишь», «просто лучший подарок на эти праздники - можно смотреть просто бесконечно. Лучшая», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что известная фитнес-модель Николь Амато выставила свои совершенные формы под сеточкой

В этот раз модель разделась, накинув на свои совершенные формы прозрачную белоснежную сетку-платье.

Большие формы впечатляли красотой, а самые интимные детали были скрыты под накладками.

Тонкая талия и упругий животик - в этом теле есть, от чего нельзя оторваться.

Напомним, фитнес-модель Николь Амато сжала свои загорелые прелести в бесстыжей ночнушке

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