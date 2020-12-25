Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и рассказала о волосах

На фото Бахари позирует в комбинезоне, а сверху можно увидеть накидку, которую девушка распахнула. Красотка не стеснялась показать выпирающую грудь, которую можно легко увидеть в огромном декольте. Волосы Гюль решила оставить распущенными, а образ дополнила ярким макияжем. Об этом пишете Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Никаких наращиваний. Мои волосы были такими сильными, здоровыми и блестящими", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии:

"Длинные волосы не стричь", "Такая соблазнительная и красивая", "Ууу, ты взрыв красоты и чувственности, я посылаю тебе много поцелуев из Мексики", "Сногсшибательная малышка", "Ваши волосы выглядят так красиво", "леди, сущность которой очень красива", "Я полагаю, вы не увидите это сообщение, я только один из миллиона, но я желаю вам счастливого Рождества, мой дорогой друг".

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари порадовала стильным образом в бежевом наряде.

В этот же раз Бахари примерила бежевую блузку укороченной длинны, но с привычным открытым декольте. Шестой размер бюста модель скрывать не любит и акцент на достоинствах делает весьма без комплексов.

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