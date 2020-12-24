Телеведущий Владимир Остапчук вызвал жалость у публики "побитым" и несчастным видом
Как передает Politeka.net, 36-летний шоумен опубликовал свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, показав себя на следующий день после "небольшой гулянки".
Владимир, судя по всему, замечательно отметил завершение съемок шоу "Маска" - так, что утром пришлось срочно "реанимироваться".
Сонный, с опухшим лицом и красными глазами, Остапчук аж захныкал перед камерой - так плохо ему было.
"Ааааах, - со вздохом поздоровался шоумен. - Доброе утро всем... Не могу готовить завтрак... и опять съемка..."
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Вдоволь нажаловавшись, Владимир все же уселся завтракать. На столе перед ним стояла тарелка с яичницей, тостами и разносолом.
"После вечеринки как нельзя кстати будут огурчики с помидорчиками... И молоко", - оживился Владимир, подписав кадр: "Ох, вчера была "шапка" - небольшая гулянка по случаю финала съемок. Но ненадолго - сегодня будут новые".
А спустя еще некоторое время выложил "сториз", в котором попросил у публики совета.
"Ситуация накалилась до предела, и у меня почему-то после вчерашней вечеринки болит не голова, а глаза... Красные глаза... Посоветуйте что-то", - обратился Остапчук.
Ранее мы сообщали, новая жена телеведущего Кристина Горняк пробралась к нему в гримерку перед началом съемок финала "Маски".
"Ну что, мы начинаем. Сегодня я беру Вас на съёмки самого масштабного шоу, покажу все самое интересное - закулисье. Начнем с гримерки Вовы Остапчука, - отметила Кристина. - Мы в таком маленьком старвагене...".
После этих слов Владимир возразил супруге и показал, что в этом неказистом свиду "вагончике" все же есть, где развернуться.
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