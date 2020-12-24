Украинский хореограф и участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева рассказала, как маленькая дочь довела ее до слез
Как пишет Politeka.net, недавно родившая танцовщица, поделилась кадрами в Инстаграм.
Гвозвева показала первое письмо Деду Морозу своей четырехлетней дочери.
«Наше первое письмо. Мама вся в соплях и слезах», - прокомментировала Илона.
Танцовщица показала листок в полоску, на котором ее дочка синим фломастером нарисовала снежинки и написала, что хочет получить от Дедушки Мороза.
Беда с 90-летним Чапкисом: легенда «Танців з зірками» поделился кадром с больничной койки, как он выглядит
Супруга Кернеса пообещала выполнить последнюю просьбу мужа: "Как ты и просил, я буду..."
Как сложились отношения "Холостячки" Мишиной с Эллертом после шоу, правду уже не скрыть: "Мне было больно..."
"Чудо из чудес": впервые за 800 лет "Вифлеемская звезда" взошла над Украиной, видео
"Дорогой, Дедушка Мороз. Я хочу книгу с куклами", - написала девочка.
Отметим, полное имя девочки – Валерия, но семья зовет ее по-другому.
"Ее полное имя Валерия, но так как мне не нравится короткое имя Лера, мы нашли для себя другую форму. Она знает, что у нее есть два имени - Рия и Валерия, поэтому на Леру даже не реагирует", - рассказывала ранее Гвоздева.
Ранее Илона Гвоздева разместила совместные фото с мужем в четь его дня рождения, пара сохраняет отношения уже около 11 лет и растит двух детей - дочь Валерию и сына Доминика, который появился на свет в октябре 2020 года.
На архивных снимках Илона Гвоздева и Иван Хомячук показали настоящую любовь, влюбленные обнимались и целовались в самой разной обстановке: наотдыхе, светских мероприятиях и просто дома.
Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" решилась на отчаянное признание о детях: «Хватит уже…»
Как сообщала Politeka, муж Гвоздевой рискнул жизнью ради любимой, толпа охнула: "Вылазь оттуда бегом!".
Также Politeka писала, что беда в семье победительницы "Танців з зірками" Гвоздевой, ребенок тоже пострадал: "Два дня очень...".