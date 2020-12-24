Украинский хореограф и участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева рассказала, как маленькая дочь довела ее до слез

Как пишет Politeka.net, недавно родившая танцовщица, поделилась кадрами в Инстаграм.

Гвозвева показала первое письмо Деду Морозу своей четырехлетней дочери.

«Наше первое письмо. Мама вся в соплях и слезах», - прокомментировала Илона.

Танцовщица показала листок в полоску, на котором ее дочка синим фломастером нарисовала снежинки и написала, что хочет получить от Дедушки Мороза.

"Дорогой, Дедушка Мороз. Я хочу книгу с куклами", - написала девочка.

Отметим, полное имя девочки – Валерия, но семья зовет ее по-другому.

"Ее полное имя Валерия, но так как мне не нравится короткое имя Лера, мы нашли для себя другую форму. Она знает, что у нее есть два имени - Рия и Валерия, поэтому на Леру даже не реагирует", - рассказывала ранее Гвоздева.

Ранее Илона Гвоздева разместила совместные фото с мужем в четь его дня рождения, пара сохраняет отношения уже около 11 лет и растит двух детей - дочь Валерию и сына Доминика, который появился на свет в октябре 2020 года.

На архивных снимках Илона Гвоздева и Иван Хомячук показали настоящую любовь, влюбленные обнимались и целовались в самой разной обстановке: наотдыхе, светских мероприятиях и просто дома.

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" решилась на отчаянное признание о детях: «Хватит уже…»

Как сообщала Politeka, муж Гвоздевой рискнул жизнью ради любимой, толпа охнула: "Вылазь оттуда бегом!".

Также Politeka писала, что беда в семье победительницы "Танців з зірками" Гвоздевой, ребенок тоже пострадал: "Два дня очень...".