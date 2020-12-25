Известная актриса Дженнифер Лопес показала себя в эффектном наряде

На фото Дженнифер позирует в красном платье с вырезами и открытыми плечами. Как можно заметить, актриса решила не надевать белье, а руки украсила цветами. Волосы у Лопес были собраны в хвост, а образ звезда дополнила ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь кадр был выброшен в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Зажигательная, королевских кровей".

Мы писали, что известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес засветила свою фигуру после очередной тренировки без какого-либо фотошопа.

Недавно в сети появились фото с артисткой после тренировки. На них Лопес с бутылкой воды и маской на лице уходит из зала, направляясь к своей машине. Певица одета в спортивный костюм, состоящий их ярко-синих лосин и короткого желтого топа.

Мы писали, что американская актриса и певица Дженнифер Лопес не перестает удивлять поклонников своей красотой.

Как видно на снимке, даже 21 год назад в 30 лет певица смотрелась так, будто она подросток. Стройная, с идеальной кожей и подтянутым телом. В простом коротком топике и подобии юбки на завязках с лентами Джей Ло поразила фанатов.

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