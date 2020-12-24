Телеведущая Леся Никитюк шокировала инцидентом, который с ней произошел во время съемок второго сезона тревел-шоу «Le Маршрутка»

Фанаты телепередачи знают, что 33-летней Никитюк приходится сталкиваться с различными трудностями и набираться полезного опыта (а, может, и не совсем), как, к примеру, катание на санях летом или полеты на корыте.

Одним из самых волнительных и даже жутких моментов стало спасение Леси от утопления. Случилось это с ней в Черниговской области. Никитюк едва не утонула в болоте, пишет "Теле-неделя".

"На улице было жарко, а вода в болоте – градусов 8-9... В момент, когда меня затягивало, вспоминала сцены из фильмов, где человеку бросают ветку, чтобы он выбрался. Но не все такие сцены заканчиваются хеппи-эндом", - поделилась ведущая.

Вместе с Никитюк в Межреченском региональном ландшафтном парке прогуливался опытный знаток данной местности Андрей, который и спас девушку. По его словам, на самом деле трясина не засасывает человека - тот тонет, потому что сильно бултыхается и паникует.

Спастись можно, если положить горизонтально впереди себя крепкую длинную палку, на которую следует опереться. Не зря знающие туристы всегда берут подобные палки с собой.

Ранее мы сообщали, Никитюк эпатировала публику слишком откровенным нарядом и не менее откровенными позами на кадрах из гримерки.

Блондинка раскорячилась на стуле в розовом боди с "торчащим" в разные стороны бюстом - выглядело даже забавно. Леся лихо задрала ноги, сверкнув аппетитными ягодицами, и даже ничуть не смутилась.

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