Украинский хореограф и судья «Танців з зірками» Влад Яма покрасовался фигурой на солазнительном фото
Как сообщает Politeka.net, танцор опубликовал снимок на своей странице в Инстаграм.
Влад Яма внимательно следит за своей физической формой, регулярно занимается в тренажерном зале, поэтому может похвастаться красивой фигурой, что, видимо и решил сделать.
«В лето бы….», - подписала показанное в «Сторис» фото танцор.
Влад Яма позирует в серой жилетке на голое тело и джинсах. При этом застегивать жилет он не стал, демонстрируя свой подтянутый торс. Хореограф стоит, прислонившись спиной к стене, и смотрит вдаль.
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Напомним, ранее Влад Яма поделился атмосферными домашними фото со своим сыном Леоном.
На снимках Яма и его пятилетний сын сидят на полу рядом с украшенной новогодней елкой. На первом снимке отец и сын дурачатся с мандаринами, а на втором – вместе рассматривают книгу. Оба одеты в белые свитера, что делает снимки еще более светлыми и легкими.
«Уже запахло мандаринами, а с подарками я так и не определился... У вас так же?», - написал танцор в подписи к фото.
Напомним, что Влад Яма из "Танців з зірками" показал редкое фото с родителями, сходство невероятное: "Так похож на...".
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