Американская фитнес-модель Ана Чери показала довольно смелый образ в изумрудном белье

Известная модель привыкла сниматься в самой разной рекламе одежды, при этом не забывает Ана устраивать фотосессии для своего онлайн-магазина и показывать также тренировки на довольно жарких кадрах. Благодаря экзотичной и привлекательной внешности Чери прославилась в Инстаграм довольно быстро, поэтому теперь старается удивлять публику максимально часто.

В этот раз на фан-аккаунте появилось фото с Аной, позирующей дома в новом белье ради рекламы. Так как Чери домоседка несмотря на активную социальную жизнь, она устраивает большую часть съемок дома и показывает комплекты нижнего белья без смущения и скованности.

В изумрудном белье с ремнями и кружевами девушке удалось подчеркнуть и свой пышный бюст, и идеальный загар. Вот что пишут в сети:

«Мне нравится, что вы такая роскошная; Не дает покоя, такая шальная женщина; Вниз, лучший вид снизу просто 😂; Верде такая красивая, как Адам и Ева; она вкусная, как яблоко страсти, мягко говоря; Так мило; Я вижу, что ты .... @ anacheri, такая коварная; Моя любимая девушка из всех !!; Великолепно, и я не часто использую это слово; Ты такой потрясающий человек😍😍; Самый красивый маленький вид на богиню».

Мы также писали, что в профиле Аны в Инстаграм большая часть кадров сделана на пляже или же в спортивных костюмах собственного производства, которые она рекламирует. Несмотря на однообразность контента и похожие образы, поклонники девушки каждый раз восхищаются ее фигурой.

Чери показывает также трендовые бикини и изредка говорит о личной жизни. На фан-аккаунте звезды появилось один из снимков девушки, которая отправилась отдыхать и веселиться с близкими. В цветном купальнике с принтом из цветов и топических растений Ане удалось подчеркнуть блестящую кожу и ровный загар.

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