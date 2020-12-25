Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, посветила формами без белья в красном платье
Знаменитость каждый раз удивляет образами, которые становятся все провокационнее, пишете Politeka.net. Звезда предстала в этот раз в платье без белья.
Бахари в таком виде позировала возле елочки, можно сказать, став настоящим новогодним сюрпризом.
Модель была в наряде с большим вырезом сбоку, в результате которого на глаза попали тонкая талия и часть пышной груди.
Кроме того, было видно, что звезда не надела ни лифчика, ни трусиков, что придавало снимку особой пикантности.
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В длинном разрезе платья можно заметить ножки знаменитости.
Гюль прижала руку к виску и посмотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы.
За 14 часов пост собрал более 9000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много интересного в адрес звезды, восхищаясь ее раскованностью в столь жарком наряде.
"Привет, красотка", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Гюль Бахари позировала в комбинезоне, а сверху можно увидеть накидку, которую девушка распахнула. Красотка не стеснялась показать выпирающую грудь, которую можно легко увидеть в огромном декольте. Волосы звезда решила оставить распущенными, а образ дополнила ярким макияжем.
Ранее сообщалось, что Гюль Бахари предстала в комбинезоне с открытыми плечами. Наряд был тоненький и выделил все изгибы красотки. Волосы девушка оставила распущенными, развернувшись спиной к камере, чтобы показать главную гордость.
"Потерянные файлы", - написала красотка под фото.
Напомним, турецкая Кардашьян дала заглянуть в разрез топа, сверкая пышным сокровищем
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