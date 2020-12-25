Известные актрисы "Квартал 95" Екатерина Никитина и Татьяна Песик показались вместе

На фото Екатерина позировала в топе и шортах. Рядом стояла Татьяна в футболке и шортах, а сверху накинула спортивной кофте и бейсболке. Девушки задрали ноги, хвастаясь своей красотой. Никитина в одной руке держала телефон, на которой снимала отражение в зеркале, а во второй - стакан с кофе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Днем Рождения, моя дорогая Татьяна Песик. Ты сама все знаешь. Листай карусель. Подборка наших фотосессий в лифте", - написала звезда.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Ангелы Чарли украинская версия", "А говорили, женской дружбы нет", "Этот лифт, это ваша история прям))) поздравляю Танюшу)))", "Классные, молодцы, чмок", "С днем рождения, всего наилучшего", "С Днем рождения тебя, Татьяна".

Мы писали, что популярная украинская артистка и звезда «Квартал 95» Екатерина Никитина впечатлила поклонников, примеряв маску из Playboy.

«Часто ли Вы надеваете маски?! Даете ли волю, своим настоящим эмоциям? Здесь и сейчас?! Или проще надеть маску и сказать, что все хорошо?! Потому, что так легче.......», - говорится в сообщении.

Напомним, красотка из "Квартал 95" с бокалом вина задрала ножки и поманила на диван

А еще Politeka писала, что красотка из "Квартал 95" задрала ножку выше головы, приковав к себе взгляды

Также Politeka сообщала, что красотки "Квартал 95" сверкнули формами друг перед другом, только Кравец не хватает



