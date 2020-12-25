Известная певица Мишель Андраде, которую продюсирует Алексей Потапенко (Потап), показала, как развлеклась с подружками

На фото красотка позирует в топике. Мишель соблазнительно выгнулась, а волосы оставила распущенными. Андраде была среди других девушек, которые заняли пикантные позы и ласкали руками себя и друг друга. Кадр получился очень горячим и будоражащим фантазию. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня ровно неделя нашего релиза «Mirror»

Хочу сказать всем огромное спасибо, за то что вы присылаете свои видео, танцуете, делаете тик токи, вы меня этим заряжаете.

Ps: у нас почти миллион", - написала звезда под фото.

Фанаты ппоставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Дай Бог тебе карьерного роста и звезду лучшей певицы Украины", "Я в шоке, Мишель!!", "Энергии и свершений", "ты такая красивая, обрадуюсь если ты ответишь мне,ещё жду твои влоги в Ютубе".

Сообщалось, что молодая украинская певица Мишель Андраде рассказала о несчастье, которое произошло с ней во время подготовки к новому номеру.

Так, Мишель рассказала, что вместе со своей командой готовила эффектное выступление для поклонников. По словам певицы, она просто «горела» этой постановкой и очень хотела, чтобы получилось зрелищно.

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