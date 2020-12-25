Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя в свежем образе

На фото Ким показалась в в прозрачном корсете с большим декольте. Ли стояла перед зеркалом и снимала себя на телефон, хвастаясь видом. Волосы у красотки остались распущенными, за которые девушка взялась рукой. Наряд практически не прикрыл грудь модели, что сделало кадр очень соблазнительным и пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется добавить: "Наслаждайтесь, сочные не только губы".

Мы писали, что известная модель Ким Ли надела необычный костюм взрослой Барби для вечеринки.

Для одной из частных вечеринок девушка выбрала образ взрослой Барби, надела необычный белый парик, крошечное розовое платье из латекса и поразила ярким макияжем.

Сообщалось, что известная модель Ким Ли показала пышные достоинства в черном купальнике.

На небольшом видео в профиле Ким показала роскошную фигуру, позируя в черном монокини.

Вырез в ее купальнике был настолько большим, что Ли с трудом скрыла бюст. Для большей привлекательности девушка покрутилась перед камерой и показала себя с разных сторон, восхитив пользователей Инстаграм.

Напомним, корейская Кардашьян приспустила нижнее белье, подразнив сочными формами

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