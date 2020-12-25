Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя в свежем образе
На фото Ким показалась в в прозрачном корсете с большим декольте. Ли стояла перед зеркалом и снимала себя на телефон, хвастаясь видом. Волосы у красотки остались распущенными, за которые девушка взялась рукой. Наряд практически не прикрыл грудь модели, что сделало кадр очень соблазнительным и пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется добавить: "Наслаждайтесь, сочные не только губы".
Мы писали, что известная модель Ким Ли надела необычный костюм взрослой Барби для вечеринки.
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Для одной из частных вечеринок девушка выбрала образ взрослой Барби, надела необычный белый парик, крошечное розовое платье из латекса и поразила ярким макияжем.
Сообщалось, что известная модель Ким Ли показала пышные достоинства в черном купальнике.
На небольшом видео в профиле Ким показала роскошную фигуру, позируя в черном монокини.
Вырез в ее купальнике был настолько большим, что Ли с трудом скрыла бюст. Для большей привлекательности девушка покрутилась перед камерой и показала себя с разных сторон, восхитив пользователей Инстаграм.
Напомним, корейская Кардашьян приспустила нижнее белье, подразнив сочными формами
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