Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко удивила неожиданным образом

Фотографией артистка поделилась на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Булитко запечатлена в розовом лифчике и шортах, поверх котрых надето бежевое боди с новогодней елкой. На голове у артистки синий берет.

«Возвращение одной из самых харизматичных моих героинь в «Дизель Шоу»!! Она уже была в клубе знакомств, брачном агенстве и даже писала письмо Бреду Питту... ничего не помогло, поэтому в новогоднем выпуске 31 декабря Ефросиния Кондратьевна Кадык попробует соблазнить массажиста», - написала артистка.

Также Булитко призналась, что ее заваливают вопросами о замужестве и рождении детей. Артистка решила оригинально ответить.

«Меня постоянно спрашивают, когда я выйду замуж, рожу детей... вот когда этой героине повезёт, тогда и я не буду больше ждать», - написала Булитко.

Пользователи Сети восхищаются Булиткой вне зависимости от образа.

"Что не говори, Вика ты прекрасная в этом образе. Чудесная и милая 😊 Очень харизматичная. Я как блестяще ты играешь", "Виктория, вы прекрасны в любом образе", "Милашка", - пишут в комментариях.

Напомним, что Булитко из «Дизель шоу» попала в позорную ситуацию в больнице, кадры облетели сеть: «Пошла вон…».

Как сообщала Politeka, Булитко из «Дизель шоу» довела маму до истерики, кадры облетели сеть: «Вика, зачем пугаешь?».

Также Politeka писала, что Булитко из «Дизель шоу» показала свой хищный оскал и ошарашила видом после эксперимента: "съест и не заметит".