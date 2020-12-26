Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко удивила неожиданным образом
Фотографией артистка поделилась на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Булитко запечатлена в розовом лифчике и шортах, поверх котрых надето бежевое боди с новогодней елкой. На голове у артистки синий берет.
«Возвращение одной из самых харизматичных моих героинь в «Дизель Шоу»!! Она уже была в клубе знакомств, брачном агенстве и даже писала письмо Бреду Питту... ничего не помогло, поэтому в новогоднем выпуске 31 декабря Ефросиния Кондратьевна Кадык попробует соблазнить массажиста», - написала артистка.
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Также Булитко призналась, что ее заваливают вопросами о замужестве и рождении детей. Артистка решила оригинально ответить.
«Меня постоянно спрашивают, когда я выйду замуж, рожу детей... вот когда этой героине повезёт, тогда и я не буду больше ждать», - написала Булитко.
Пользователи Сети восхищаются Булиткой вне зависимости от образа.
"Что не говори, Вика ты прекрасная в этом образе. Чудесная и милая 😊 Очень харизматичная. Я как блестяще ты играешь", "Виктория, вы прекрасны в любом образе", "Милашка", - пишут в комментариях.
Напомним, что Булитко из «Дизель шоу» попала в позорную ситуацию в больнице, кадры облетели сеть: «Пошла вон…».
Как сообщала Politeka, Булитко из «Дизель шоу» довела маму до истерики, кадры облетели сеть: «Вика, зачем пугаешь?».
Также Politeka писала, что Булитко из «Дизель шоу» показала свой хищный оскал и ошарашила видом после эксперимента: "съест и не заметит".